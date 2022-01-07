انت الان تتابع خبر القوات الأمنية تعيد افتتاح جسراً حيوياً في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أعادت فتح جسر الطابقين، بعد انتهاء أعمال الصيانة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم اعادة فتح جسر الطابقين اليوم في الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء اعمال الصيانة".



ويوم أمس، أعلن الربيعي، عن اغلاق جسر الطابقين وسط بغداد (سايد واحد) لغرض الصيانة.