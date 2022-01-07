الديمقراطي الكردستاني يدعو لإدراج 'ملف مهم' ضمن أولويات الحكومة المقبلة

وقال المندلاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "قضية استمرار استهداف المقرات الامنية في اقليم كردستان والمناطق القريبة بعمليات ارهابية يعتبر من المواضيع المهمة التي يجب ان يتم معالجتها من قبل الحكومة المقبلة وحتى الحكومة الحالية، على اعتبار انه تكرر لأكثر من مرة"، مبينا ان "الجماعات الإرهابية تستغل الفراغات الموجودة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لتنفيذ عملياتهم الاجرامية، حتى اصبحت تلك المناطق بؤرة للقصف وخلق ازمات أمنية وسياسية".واضاف، ان "الاقليم طالب الحكومة الاتحادية عدة مرات عن طريق وزارة البيشمركة وحكومة الاقليم بان يتم الاتفاق على معالجة تلك الثغرات، حيث تم تحقيق بعض الخطوات الايجابية لكنها لم تكن بمستوى الطموح ما تسبب بحصول خروقات بين الحين والآخر"، لافتا الى ان "ما نريده ان يكون ملف معالجة تلك المناطق الرخوة من الاوليات في المرحلة المقبلة على اعتبار ان تواجد البيشمركة في تلك المناطق هو امر ضروري جدا لتحقيق الأمن خصوصا ان قوات البيشمركة هي قوات من الممكن ان تتواجد في اي مكان باعتبارها جزء من منظومة الدفاع العراقية عموما".واكد، ان "هنالك بعض الأجندات السياسية التي لا تريد حل هذا الملف المهم بغية استخدامه في أوقات معينة كأوراق ضغط على الاقليم لتحقيق مكاسب معينة، لكننا نعتقد ان هنالك ضرورة ان تكون معالجة هذا الملف ضمن اولويات المرحلة المقبلة لضمان عدم تكرار تلك الخروقات".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اعلن، اليوم الجمعة، سقوط ثمانية صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك، دون إصابات بشرية.