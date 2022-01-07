'فاجعة' في مؤسسة الشهداء جراء حادث سير

وقال النائلي في بيان ورد لـ الخليج 365، "فُجِعنا بوفاة مدير مديرية شهداء واسط نصير الوائلي، مع معاون مدير المديرية عدنان دلفي، ومسؤول الادارة محمد علي عاشور، ومسؤول شؤون المواطنين في المديرية ماجد علي جبر؛ اثر حادث مؤسف".وأضاف "إننا إذ ننعى الاخ نصير الوائلي رحمه الله تعالى ورفاقه فأننا نستذكر سيرتهم الحميدة ومواقفهم الشجاعة ايام النظام البائد وتقديمه شهداء على طريق الحرية والانعتاق من نير نظام البعث البائد"، مردفاً "كذلك اداءهم الوظيفي المثالي والتزامهم الاداري وخدمتهم لذوي الشهداء والحرص على انجاز متعلقاتهم واخلاقه العالية ونزاهتهم المثالية وحرصهم على المال العام ومصالح ذوي الشهداء".

وأتم النائلي، "نعزي ذوي الشهداء بهذه الفاجعة الاليمة ومنتسبي مؤسسة الشهداء وعوائل المغفور لهم وجميع متعلقيهم. ونسأله تعالى أن يعوضنا هذه الخسارة الكبيرة بتحقيق اماني المفقودين بخدمة ذوي الشهداء وتحقيق الاستقرار والامان لبلدنا ويتغمدهم الباري عز وجل برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

