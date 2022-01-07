انت الان تتابع خبر يوفنتوس يعلن تعافي قائده من كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان النادي قد أعلن في وقت سابق عن إصابة كيليني بالفيروس التاجي، وغاب إثر ذلك عن مباراة نابولي (1-1)، التي أقيمت مساء أمس الخميس بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي وقال اليوفي، اليوم، في بيان عبر موقعه الرسمي: "كيليني أجرى اختبارًا تشخيصيًا ومسحة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجة الفحص سلبية".

وتابع: "بالتالي تعافى اللاعب ولم يعد خاضعًا لنظام العزل، وسينضم للفريق غدًا في مركز التدريبات".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره روما، الأحد المقبل، على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الكالتشيو.

جدير بالذكر أن اليوفي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان، الذي لعب مباراة أقل.

