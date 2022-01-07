صور.. أهالي منطقة الرويسات في شرم الشيخ يوجهون رسالة للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

وجه أهالي قرية الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته بتطوير المنطقة بالكامل مع مراعاة المواطنين، إضافة إلى دخول القرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

علق المواطنون لافتات الشكر في مدخل القرية كتب عليها "شكرًا فخامة الرئيس رمز الخير والعطاء.. من أهلي قرية الرويسات على التطوير".

قال هيثم حسن، من أهالي القرية، إن تطوير القرية كان بالنسبة لأهلها حلم، ولكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية حولت الحلم إلى حقيقة، وبالفعل بدأت أعمال التطوير في كافة المجالات، والجهاز التنفيذي بالمدينة يعمل على قدم وساق لتحويل القرية إلى منطقة حضارية تليق بمكانة شرم الشيخ السياحية.

وأوضح "هيثم" في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى بالفعل توقيع تقسيمات قطع الأراضي الجديدة الخاصة بنقل تجارة الخردة خارج الكتلة السكنية، وجاري رفع كافة المخلفات، وإدخال المرافق للمنطقة.

أكد أن هناك لقاء مرتقب من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع مواطني القرية للاستماع إلى آرائهم ورؤيتهم حول تطوير المنطقة، ووضعها في الاعتبار خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي الخاص بتطوير المنطقة، ما يؤكد حرص الدولة على تطوير القرى دون المساس بمصالح المواطنين.

أضاف أنه يتمنى أن يكون التعويض للمتضررين بالقرية بقطع أراضي من الـ600 قطعة التي جرى ترفيقها، أو وحدة سكنية حسب اختيار المواطن، خاصة أن الدولة رصدت 317 مليون جنيه لتطوير قرية الرويسات، بينهم 125 مليونًا لترفيق الـ600 قطعة، وباقي المبلغ لإنشاء 35 عمارة لتكون بديلًا لسكان المناطق التي جرى إزالتها، لكونها تقع في أماكن تشكل خطرًا على حياة المواطنين.

وأكد أن أهالي المنطقة ليسوا معترضين على تفعيل التقنين على أرض الواقع، خاصة أن جميع المواطنين تقدموا بكافة المستندات الخاصة بالتقنين، وقاموا بتسديد رسوم الفحص والمعاينة.

بينما تقدم الشيخ حربي الترباني، من قبيلة الترابين بمنطقة الرويسات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جهودهم لحل مشاكل المواطنين ليس بمنطقة الرويسات فقط ولكن على مستوى كافة مدن المحافظة.

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه بالمواطن المصرى، قائلًا " نحن مع الدولة وسياستها في اتخاذ القرارات التي دائمًا ما تكون لصالح المواطنين".