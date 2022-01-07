تصل ألفي جنيه.. رسوم تجديد الكريدت كارد بأنواعه في 5 بنوك بداية 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقر البنوك رسوم سنوية على تجديد بطاقات الائتمان المعروفة باسم (كريدت كارد) بغرض الشراء أو تقسيط المشتريات إلكترونيا على العملاء الذين حان وقت سداد الرسوم في يناير 2022 طالما مر عام على إصداره.

ويستطيع العميل الحصول على كارت الائتمان (الكريدت كارد) مباشرة بضمان الشهادات، أو بضمان الراتب الشهري وفي هذه الحالة تأخيره يحتاج إلى تقديم بعض الأوراق مثل شهادة مختومة من جهة العمل بإجمالي دخله الشهري، والتعهد بتحويل راتبه على البنك وبعض البنوك تتغاضى عن الشرط الأخير طالما يتم تحويله على بنك آخر.

وتقر البنوك رسوم سنوية على تجديد بطاقات الكريدت كارد تتباين من نوع إلى آخر حسب الحد الائتماني الخاص بكل كارت وكذلك يختلف من بنك إلى آخر حسب سياسة تسعيرة منتجاته.

وتصدر البنوك أنواع مختلفة من بطاقات كريدت كارد التي تحمل شعار ماستر كارد، أو فيزا العالمية و تتباين بينهم قيمة رسوم التجديد السنوي أو الإصدار حسب نوع كل كارت (كلاسيك، وجولد، وتيتانيوم ، بلاتينوم ، وورلد، وورلد إيليت).

ويتم تحديد الكارت الخاص بكل عميل بما يتناسب مع دخله الشهري، أو حجم ودائعه في البنك الذي يتراوح حدوده من 3 آلاف جنيه ويصل إلى 1.5 مليون جنيه صالحين للاستخدام للعميل بغرض المشتريات.

وتقوم البنوك بشحن كارت الائتمان بعد إصداره للعميل بالقيمة المحددة لفئة الكارت والتي يتم تحديدها من جانب موظف الائتمان بالبنك حسب بيانات دخله الشهري أو ودائعه بشرط سداد ما قام بسحبه من الكارت تجنبا لإقرار فائدة أو عمولة.

وتقدم البنوك خدمة المشتريات عبر استخدام الكريدت كارد دون رسوم أو عمولة بشرط سداد الحدود التي قام بشرائها في بما لايتجاوز 55 يوما أو 57 يوما حسب سياسة كل بنك تجنبا لإقرار فائدة شهرية من 2% إلي 3% علي إجمالي قيمة المشتريات غير المسددة في الكارت بالإضافة إلى رسوم أخرى.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل تجديد وإصدار كروت الائتمان (كريدت كارد) في أهم 5 بنوك وأوسعها انتشارا خلال شهر يناير 2022.

أولا- البنك الأهلي المصري:

- ماستر كارد إستاندرد: رسوم الإصدار 150 جنيه، ورسوم التجديد السنوية 75 جنيها.

-ماستر كارد تيتانيوم: رسوم الإصدار 250 جنيه، والتجديد السنوي 125 جنيها.

- كارت بلاتينوم: رسوم الإصدار 500 جنيه، والتجديد السنوي 250 جنيها.

-كارت وورلد: رسوم الإصدار ألف جنيه، والتجديد السنوي ألف جنيه.

ثانيا بنك مصر:

-كارت كلاسيك: رسوم الإصدار 150 جنيه، والتجديد السنوي 75 جنيه.

-كارت جولد: رسوم الإصدار 200 جنيه، والتجديد السنوي 100 جنيه.

-كارت تيتانيوم: رسوم الإصدار 250 جنيه والتجديد السنوي 125 جنيه.

-كارت بلاتينوم: رسوم الإصدار 400 جنيه، والتجديد السنوي 300 جنيه.

-كارت وورلد: رسوم الإصدار ألف ونصف جنيه، والتجديد السنوي ألف ونصف جنيه.

-كارت وورلد إيليت: رسوم الإصدار ألفي جنيه والإصدار ألفي جنيه.

ثالثا- بنك القاهرة:

-كارت فيزا كلاسيك: رسوم الإصدار 150 جنيها والتجديد السنوي 75 جنيها.

-كارت فيزا جولد: رسوم الإصدار 200 جنيها والتجديد السنوي 100 جنيه.

-كارت ماستر تيتانيوم: رسوم الإصدار 250 جنيها والتجديد 200 جنيه.

-كارت ماستر وورلد: رسوم الإصدار 2500 جنيها والتجديد السنوي 2500 جنيه.

رابعا- البنك التجاري الدولي (CIB):

-كارت فيزا كلاسيك أو ماستر إستاندرد: رسوم الإصدار 150 جنيها والتجديد السنوي 75 جنيها.

-كارت فيزا بلاتينوم أو ماستر كارد: رسوم الإصدار 500 جنيه، والتجديد السنوي 250 جنيها.

-كارت فيزا الذهبية: رسوم الإصدار 200 جنيه والتجديد السنوي 100 جنيه:

-ماستر كارد تيتانيوم: سوم الإصدار 250 جنيها والتجديد السنوي 125 جنيها.

خامسا- بنك HSBC:

جميع كروت الإصدار والتجديد مجانا بشرط استخدامها بحد أدنى في السنة 5 آلاف جنيه لبطاقة فيزا جولد وفيزا بلاتينوم، وكاش باك وفي حال عدم الاستخدام يتم إقرار رسوم 100 جنيه سنوية.

أما كارت بريميير وإدفيناس لكبار العملاء يتم إصدارها مجانا وإعفاء من الرسوم دون التقيد بالحد الأدنى للاستخدام في السنة.

وتسمح البنوك للعملاء باستخدام الكارت في السحب الكاش من ماكينات الصارف الآلي ولكن بعد خصم 3% عمولة من إجمالي السحبة بسبب استخدامه في غرض غير المخصص ل الشراء الإلكتروني.