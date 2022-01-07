رئيسة المفوضية الأوروبية وماكرون يدعوان إلى وقف العنف في كازاخستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إلى وقف العنف الذي اندلع في كازاخستان هذا الأسبوع.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: “حقوق المواطنين وأمنهم أساسيان ويجب ضمانهما”، داعية إلى “إنهاء العنف وضبط النفس”.

وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة حيثما أمكنه ذلك”. وأعرب ماكرون الذي كان إلى جانبها في المؤتمر الصحفي عن موافقته الكاملة على تصريحاتها.

هذا ولا يزال الوضع الأمني في كازاخستان متوترا بعد سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بسبب أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري.

وقد أعلنت السلطات الكازاخستانية المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي في جميع أنحاء البلاد، وهو المستوى الأعلى لخطر الإرهاب.