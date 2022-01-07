وسائل إعلام كازاخستانية: الأحداث الجارية أدخلت البلاد في “المستوى الأحمر من التهديد الإرهابي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - يناير - 2022 1:57 مساءً

قالت وسائل إعلام كازاخية محلية إن الاحداث الأخيرة التي شهدتها مدن كازاخستان أدخلت البلاد ضمن “المستوى الأحمر من التهديد الإرهابي”، وهو المستوى الأعلى لخطر الإرهاب.

وقال موقع “Tengrinews.kz”، إن الأحداث الأخيرة أدخلت البلا ضمن “المستوى الأحمر الخطير بشأن خطر الإرهاب”.

وبحسب الموقع، فعند تحديد المستوى “الأحمر” يسمح حينها للسلطات بإجراء عمليات تفتيش شخصي وفحص للأشياء والمركبات وتقييد أو حظر حركتهم مؤقتا.

ويسمح هذا الوضع أيضا لقوات الأمن بدخول أماكن المعيشة دون عوائق.

ويمكن لهذا المستوى من الخطر أيضا السيطرة على المعلومات المنقولة عبر وسائل التواصل والانترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض هذا المستوى التعبئة الكاملة والاستعداد القتالي لجميع القوات في البلاد.

من جانب آخر وخلال الأحداث الأخيرة، حاول “المسلحون” الاستيلاء على أكاديمية دائرة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي لكازاخستان، لكن القوات تصدت لهم ومنعتهم، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك كازاخستان” عن مصدر مطلع.

كما ذكرت مصادر أن المهاجمين نهبوا خلال الأحداث الأخيرة 6 متاجر أسلحة في مدينة ألما آتا.

وذكرت غرفة التجارة ورجال الأعمال في كازاخستان، أنه خلال الأحداث تضررت حوالي 300 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تقع في 43 منطقة من البلاد.

وأضافت الغرفة: “معظم الأضرار لحقت بكيانات في مجال التجارة والتموين العام والنقل والخدمات ، فضلا عن القطاع المالي، خاصة ماكينات الصرف الآلي”.