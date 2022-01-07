انت الان تتابع خبر قبيل انطلاق كأس افريقيا.. كورونا تضرب منتخب الفراعنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة".وتلعب مصر في النهائيات التي تنطلق منافساتها في الكاميرون بعد غد الأحد، في المجموعة الرابعة، إلى جانب نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، علما بأن متصدر المجموعة ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

ويحمل "الفراعنة" الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة القارية، برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2010 في أنغولا، عندما توجوا باللقب الثالث تواليا (2006 في مصر و2008 في غانا).

