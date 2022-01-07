لاول مرة في العراق.. نجاح عملية 'التحفيز القسطاري' لرجل يعاني من شلل (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، إجراء عملية "التحفيز القسطاري" للقناة الشوكية لاول مرة في مستشفى اليرموك التعليمي لمريض بعمر (١١) عام يعاني من شلل نصفي نتيجة ضرر في الحبل الشوكي.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريق متخصص بعلاج الألم التداخلي في مستشفى اليرموك التعليمي اجرى عملية التحفيز القسطاري للقناة الشوكية لمريض بعمر (١١) عام يعاني من شلل نصفي نتيجة ضرر في الحبل الشوكي".

وبحسب البيان، ذكر رئيس الفريق الطبي اختصاص دقيق علاج الألم التداخلي الدكتور (عمر عبد الله الرجب) ان "المريض راجعه مع ذويه وكان يعاني من شلل نصفي جراء حادث سير ادى إلى كدمات وضرر وظيفي في الحبل الشوكي على مستوى الفقرات الصدرية الثامنة و التاسعة و لمدة (٩) سنوات حيث أن المريض لا يستطيع الاحساس والحركة في الأطراف السفلى وعدم الاحساس و السيطرة على السبيلين (الادرار و الخروج) حيث تم اجراء كافة الفحوصات اللازمة".

واضاف ان "الطبيب المعالج قرر اجراء عملية بدون تداخل علاجي عن طريق التحفيز القسطاري للنخاع الشوكي بدلالة الاشعة السينية و السونار و تحت التخدير الموضعي و بدون فتح جراحي عن طريق إدخال القسطار داخل القناة الشوكية من خلال ابرة خاصة يتم إدخالها داخل القناة الشوكية من المنطقة العجزية و بعون الله اكتسب المريض بعض الاحساس و الحركة في الأطراف السفلى بعد التحفيز مباشرة و بانتظار التحسن الكامل ان شاء الله بعد اكمال فترة العلاج الطبيعي

واكد ان هذه الطريقة تعتبر نقلة كبيرة في الطب و علاج الحالات المستعصية بدون الم و بدون تداخل جراحي".