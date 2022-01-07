دعوات لانقاذ طلبة السادس الاعدادي في المناطق المدمرة –عاجل

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب احمد الجبوري "ابو مازن، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لانقاذ طلبة السادس الاعدادي في المناطق المدمرة.

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "طلاب السادس الاعدادي من أبناء المناطق المدمرة ينتظرون من دولة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي التفاتة بحجم ماسيهم التي خلفها الارهاب.. شمولهم بالدور الثالث تمسكا بالتعليم ضد ظلامية التطرف وعواصف الخراب".

واضاف، "نشارك أبنائنا هذه الدعوة مراهنين على تفهم الكاظمي لانصافهم".