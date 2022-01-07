انت الان تتابع خبر الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي مطلوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة ب اس ف٣ لمش٧٥ بالتنسيق مع اس اللواء وشعبة استخبارات فق١٦ من إلقاء القبض على الارهابي عمار فارس احمد عجم الحديدي اثناء دخوله إلى قاطع المسؤولية والمطلوب وفق المادة ٤ ارهاب".



واضاف البيان الى ان "الارهابي تم تسليمه اصوليا بوصل استلام".