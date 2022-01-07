أسعار النفط تعاود الارتفاع

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 80.46 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر تشرين الثاني.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار أو 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 79.46 دولار. ولامس العقد أعلى مستوى له في الجلسة عند 80.24 دولار.

