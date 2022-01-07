إصابة 25 فلسطينياً بكورونا في سجن إسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 يناير 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن 25 معتقلاً فلسطينياً في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي أصيبوا بفيروس كورونا.



وأضاف النادي في بيان "لا تفاصيل إضافية حتى الساعة سوى أنه تم عزل كافة الأسرى القابعين في القسم البالغ عددهم 55 أسيراً".

ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذه الإصابات.

وذكر النادي في بيانه "سجن النقب هو من أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات".

وأضاف النادي "أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ نيسان (أبريل) العام الماضي حتى اليوم وصلت إلى 388 إصابة".

وتابع "الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي". وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية موزعين على 23 سجناً ومركز توقيف.