كيف فر 13 مسافرا من الحجر الصحي بعد وصولهم إلى الهند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

فر ما لا يقل عن 13 راكبا، ثبت إصابتهم بكوفيد 19 من الحجر الصحي عند وصولهم إلى مدينة أمريتسار الهندية.

وكان الركاب من بين 125 راكبا مصابا على متن رحلة من مدينة ميلانو الإيطالية هبطت بعد ظهر الأربعاء.

وفر تسعة منهم من المطار، بينما هرب أربعة آخرون من مستشفى محلي، حسبما قال مسؤول بالمدينة لبي بي سي.

وقالت الشرطة إنها ستلاحق الركاب الفارين.

وسجلت الهند أكثر من 100 ألف حالة إصابة يوم الجمعة، ويعتقد الخبراء أن أوميكرون تسبب في قفزة حادة في عدد الإصابات التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي.

وكان إجمالي 160 راكبًا مسافرين على متن الرحلة من إيطاليا إلى الهند. وذكرت التقارير أن الأطفال والرضع، وكانوا نحو 19 رضيعا، تم إعفاؤهم من الفحص.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف مصطفة في المطار لنقل الركاب المصابين إلى المستشفى بينما تجمع الحشود خارج البوابات.

وقال مسؤولون إنه تم نقل جميع الركاب المصابين إلى مستشفى جورو ناناك ديف بالمدينة.

من غير الواضح كيف فر أربعة من الركاب من المطار، لكن مسؤولين في المستشفى قالوا لقناة تلفزيونية محلية إن التسعة الذين فروا "خدعوا مسؤولي الصحة".

وقالت الشرطة إنها بدأت إجراءات لإلغاء جوازات سفرهم.

وقال نائب مفوض أمريتسار، جوربريت سينغ، لقناة محلية "إذا لم يعودوا بحلول الصباح سننشر صورهم في الصحيفة ونقوم بتسجيل القضايا المرفوعة ضدهم".

والبنجاب ، حيث تقع أمريتسا، من بين العديد من الولايات التي أعادت القيود لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس بكوفيد 19. وفرضت الدولة الثلاثاء حظرا مؤقتا للتجول الليلي وأغلقت جميع المدارس والكليات.

وسجلت الهند حتى الآن أكثر من 35 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد ونحو 483 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.