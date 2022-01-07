الكويت تطلب من مواطنيها مغادرة كازاخستان فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

دعت سفارة الكویت لدى كازاخستان مواطنيها الموجودین حالیا في كازاخستان إلى مغادرتھا فورا حفاظا على سلامتھم.

وبحسب وكالة الأنباء "كونا"، دعت سفارة دولة الكویت لدى كازاخستان المواطنین الكویتیین الراغبین بالسفر إلى كازاخستان تأجیل سفرھم، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ هناك.

كما دعت السفارة المواطنین الموجودین حالیا في كازاخستان إلى مغادرتھا حفاظا على سلامتھم، والتواصل مع السفارة على ھواتفها.

وشهدت كازاخستان منذ مطلع العام الحالي موجة احتجاجات، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وعمليات اعتداء وإشعال الإطارات.