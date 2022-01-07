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المستشار البلدي في بلدية قابس يكشف اسباب تحجير السفر على رئيس البلدية

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اسماعيل عبد الحي -  افاد المستشار البلدي  في  بلدية قابس احمد الشلبي في تصريح لاخر خبر اونلاين  اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2022  ان قاضي التحقيق  بمحكمة قابس باشر الابحاث في قضية "افتعال وثائق رسمية للحصول على غايات شخصية تورط فيها  رئيس بلدية قابس   و ذلك بناء على  شكاية تقدم  بها  ".

 

 و اشار  محدثنا ان اطوار الشكاية التى تقدم بها ضد رئيس بلدية قابس تعود لمدة زمنية حيث توجه الى  مقاضاته في المحكمة الادارية  ثم قرر  مقاضاته جزائيا  و باشرت فرقة الجرائم المالية ببن عروس البحث ثم تعهد قاضي التحقيق بقابس باستكمال الابحاث و الذي  اصدر قرار بتحجير السفر  على رئيس بلدية  قابس كما قام باستدعاء مدير  معهد الاحصاء و مراقب المصاريف ببلدية قابس و مستشارين اخرين للبحث معهم .

 

 و اضاف  احمد الشلبي ان رئيس بلدية قابس قام بافتعال احصائيات غير دقيقة لعدد سكان قابس للحصول على امتيازات و منح و سيارة ادارية .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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