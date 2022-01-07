المستشار البلدي في بلدية قابس يكشف اسباب تحجير السفر على رئيس البلدية

اسماعيل عبد الحي - افاد المستشار البلدي في بلدية قابس احمد الشلبي في تصريح لاخر خبر اونلاين اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2022 ان قاضي التحقيق بمحكمة قابس باشر الابحاث في قضية "افتعال وثائق رسمية للحصول على غايات شخصية تورط فيها رئيس بلدية قابس و ذلك بناء على شكاية تقدم بها ".

و اشار محدثنا ان اطوار الشكاية التى تقدم بها ضد رئيس بلدية قابس تعود لمدة زمنية حيث توجه الى مقاضاته في المحكمة الادارية ثم قرر مقاضاته جزائيا و باشرت فرقة الجرائم المالية ببن عروس البحث ثم تعهد قاضي التحقيق بقابس باستكمال الابحاث و الذي اصدر قرار بتحجير السفر على رئيس بلدية قابس كما قام باستدعاء مدير معهد الاحصاء و مراقب المصاريف ببلدية قابس و مستشارين اخرين للبحث معهم .

و اضاف احمد الشلبي ان رئيس بلدية قابس قام بافتعال احصائيات غير دقيقة لعدد سكان قابس للحصول على امتيازات و منح و سيارة ادارية .