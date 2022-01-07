بالصور: الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن إسقاط طائرة مسيّرة لحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2022 11:56 صباحًا

كشف الجيش الاسرائيلي النقاب عن إسقاط طائرة مسيّرة لحزب الله أسقطت مؤخرًا بعد خرقها الحدود تجاه تجاه اسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في صفحته على “فيسبوك” ان الطائرة المسيرة “تحتوي على صور سرية من تمرين لقوة عسكرية للحزب تتدرب على استخدام تقنية الطائرات المسيرة، كاشفة صور مشغليها من عناصر الحزب. كما كشف عن ارتفاع عدد مسيرات حزب الله التي أسقطت من قبل قواتنا بفعل نظام جديد بدأ يستخدم في فرقة الجليل”.