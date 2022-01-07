هكذا قامت طائرة درون بأول عملية إنقاذ طبية في السويد

أعلنت شركة “إيفر درون – Everdrone” يوم الثلاثاء الماضي أن إحدى طائراتها المسبرة تمكنت من المساعدة في إنعاش رجل يبلغ من العمر 71 عامًا أصيب بنوبة قلبية أثناء تجريف الثلج في ديسمبر وتم إنعاشه من قبل طبيب قريب بعد أن حلقت طائرة بدون طيار تحمل جهاز تنظيم ضربات القلب، حسبما نقل موقع “The Verge”.

وبحسب القواعد الطبية، فإن الشخص المصاب بنوبة قلبية يحتاج إلى المساعدة في غضون 10 دقائق من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقد تم تصميم خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية (EMADE) من Everdrone لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن – فهي تتيح لمرسلي الطوارئ إرسال طائرة بدون طيار تحمل الجهاز إلى منزل المتصل، وبدء عملية إنقاذ الأرواح قبل وصول سيارة الإسعاف إلى منزلهم.

في حالة هذا المريض بالذات، استغرقت الخدمات ثلاث دقائق لتوصيل جهاز إزالة رجفان القلب إلى منزله.

حيث استخدم أحد المارة، الذي تصادف أنه طبيب في طريقه إلى وظيفته، جهاز AED على المريض بعد تقديم الإنعاش القلبي الرئوي.

وقد تم تطوير الطائرة بدون طيار مع مركز علوم الإنعاش في Karolinska Institutet و SOS Alarm ومنطقة Västra Götaland.

قال ماتس سالستروم ، الرئيس التنفيذي لشركة Everdrone: “هذا مثال واقعي ممتاز على كيف يمكن لتقنية الطائرات بدون طيار المتطورة من Everdrone ، والمتكاملة تمامًا مع إرسال الطوارئ ، تقليل وقت الوصول إلى معدات إنقاذ الحياة بالدرهم الإماراتي”.

في دراسة تجريبية مدتها أربعة أشهر لاختبار برنامج EMADE ، تلقت الخدمة 14 تنبيهًا من النوبات القلبية التي ستكون مؤهلة لاستخدام الطائرات بدون طيار. أقلعت طائرات بدون طيار في 12 من تلك الحالات ، ونجحت 11 حالة في توصيل أجهزة تنظيم ضربات القلب. تم تسليم سبعة من أجهزة تنظيم ضربات القلب هذه قبل وصول سيارة الإسعاف.

في أوروبا ، يعاني حوالي 275000 مريض من السكتة القلبية سنويًا مع ما يقرب من 70 في المائة من هذه الاعتقالات تحدث في منزل خاص بدون جهاز تنظيم ضربات القلب في الموقع ، وفقًا لـ Everdrone. معدل البقاء على قيد الحياة حوالي 10 بالمائة.

حاليًا ، يمكن أن تصل خدمة EMADE إلى 200000 مقيم سويدي. وقالت الشركة إنها تخطط للتوسع في المزيد من المواقع في أوروبا هذا العام.