لجنة الأطباء في السودان تعلن سقوط قتيل خلال تظاهرة

06 يناير , 2022
سقوط قتيل خلال تظاهرة في السودان.
قتل متظاهر سوداني، اليوم (الخميس)، خلال احتجاجات مناهضة للجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين قبل أكثر من شهرين، وفق ما أعلنت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان «ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاص حي في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 6 يناير (كانون الثاني) في أم درمان»، وأضاف أنه بذلك «يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 58 شهيداً».
وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع قرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم باتجاه المتظاهرين.
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