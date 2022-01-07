إيطاليا تسجل 219441 إصابة جديدة بكورونا في زيادة يومية قياسية

06 يناير , 2022
إيطاليا (أ ف ب).
قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 219441 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، في زيادة قياسية يومية، وذلك ارتفاعاً من 189109 في اليوم السابق.
غير أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا انخفضت إلى 198 من 231.
وسجلت إيطاليا 138474 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في فبراير شباط 2020، بينما سجلت 6.975 مليون إصابة إلى الآن.
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