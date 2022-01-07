هل عاد لينتقم من «فيس بوك» و«تويتر»؟.. ترامب يطلق شبكته للتواصل الاجتماعي في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مجموعة الإعلام التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "تروث سوشل" قريبا، بحسب إعلان على متجر"آبل ستور" لتنزيل التطبيقات.

وبحسب الإعلان، فإنه من المتوقع أن يصبح تطبيق "تروث سوشل" متاحاً للتحميل على متجر آبل للتطبيقات في 21 فبراير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر لها قوله إن هذا التطبيق ستكون له ميزات مشابهة لأدوات الاتصال الموجودة على فيسبوك.

وأفادت الوكالة بأن "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" المالكة لـ "تروث سوشل" لم ترد على سؤال بشأن الحدث المرتقب.

وفي وقت سابق، قرر الملياردير الجمهوري ترامب إطلاق هذه الشبكة الخاصة به بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير 2021 بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب إنه قرر إنشاء هذه المنصة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، متّهماً كبريات الشركات في وادي السيليكون بأنّها "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أمريكا".

وفرضت شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، حظراً على ترامب في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير العام الماضي، في محاولة لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستجرام.

ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أن العديد من القرارات الأساسية التي اتخذها حين كان رئيساً، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصة.