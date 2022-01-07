رئيس الفلبين يهدد غير المُطَعّمين بالاعتقال

06 يناير , 2022
الفلبين (أ ف ب).
قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الخميس إن من لم يتلقوا جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 سيتم اعتقالهم، في حالة عصيان أوامر ملازمة المنازل بعد أن قفزت الإصابات لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.
وقال دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون إنه يطلب من قادة المجتمعات المحلية البحث عن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن والتأكد من ملازمتهم المنازل.
وقالت وزارة الصحة في الفلبين إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزت لأعلى مستوى منذ 26 سبتمبر أيلول بتسجيل 172209 إصابة اليوم الخميس، بما في ذلك إصابات المتحور الجديد «أوميكرون».
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