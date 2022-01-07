انت الان تتابع خبر تقارير: زيدان سيتولى تدريب باريس سان جيرمان الصيف المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن زين الدين زيدان الذي يقضي حاليا فترة راحة بعد استقالته من تدريب ريال مدريد صيف 2021، كان ينتظر تدريب منتخب فرنسا ليخلف المدرب الحالي ديديه ديشان، لكنه فضّل الدخول في تحد جديد وقبول عرض باريس سان جيرمان لقيادة نجوم كبار.وأكد الصحفي أن إدارة باريس سان جيرمان غير راضية عن المستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رغم النجوم الكبار الذي يتواجدون وأبرزهم ثلاثي خط الهجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ويرتبط بوكيتينو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، والذي سيتسلم منصبا تقنيا في الفريق.



ورفض زين الدين زيدان منذ استقالته من تدريب ريال مدريد عدة عروض، أبرزها كان عرض مانشستر يونايتد، وفضّل انتظار الصيف المقبل لتحديد مستقبله، كما يفضل قيادة مشروع من بداية الموسم وليس في منتصفه.

وأكد الصحفي دانييل ريولو أن قبول زين الدين زيدان تدريب باريس سان جيرمان لن يؤثر في قرار النجم مبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ومرشح للرحيل نحو ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وأن زيدان سيدرب الفريق الفرنسي سواء بقي النجم الفرنسي في باريس أو رحل لريال مدريد.

ويبقى هدف القطري ناصر الخليفي من التعاقد مع زين الدين زيدان هو البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي وحلم ملاكه القطريين، خاصة أن زيدان قاد ريال مدريد للفوز بثلاثة ألقاب متتالية كمدرب، ولقب كلاعب، ولقب كمساعد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويعرف التعامل مع النجوم في غرفة الملابس.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد أول مرة في يناير 2016، خلفا لرافا بنيتيز، وترك منصبه في مايو 2018، قبل أن يعود في مارس 2019 خلفا لسانتياغو سولاري، وظل حتى الصيف الماضي.

وقاد زيدان كمدرب ريال مدريد للفوز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.

