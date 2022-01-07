شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتصر قانون العمل لحق الأطفال فى حقوق التقاضى والمنازعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قانون العمل المقترح من أهم التشريعات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، نظرا لأنه ينظم العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، كما أنه يعد مظلة هامة لحماية العاملين والموظفين من قرارات الفصل التعسفى وغيرها من الحقوق التي قد يحرم منها الموظف، بسبب سوء تعامل صاحب العمل.

ومن بين القضايا التي حسمها قانون العمل عمالة الأطفال مع كفالة بعض الحقوق والمزايا المتعلقة بخطوات التقاضى ومنها مايلى:

1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

2.إعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية واتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى.

3.إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

4.ضرورة أن يتقدم صاحب العمل ببطاقة تفيد صلاحية عمل الطفل متى كان عمره أقل من 16 عاما.

5. دعم الأطفال ذوى الهمم والحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم.