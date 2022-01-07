شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن تبرع الطفل بأعضائه فى عمليات زرع الأعضاء البشرية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 5 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، على بعض الحالات التي يجوز بها تبرع الأطفال للمرضى، فيما يتعلق بعمليات زرع الأعضاء البشرية، طبقا لأحكام القانون، حيث نصت المادة رقم 5 على الاشتراطات التي يجوز بها ذلك.

ونص القانون على بعض القواعد حول موقف الأطفال من المشاركة في عمليات زرع الأعضاء:

1.لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.

2. لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

3.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء.

4. يشترط القانون صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه.

5.فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.