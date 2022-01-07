هبطت اضطراريا بالشارع.. نجاة أكثر من 100 راكب في طائرة إيرانية من موت محقق (فيديو)

أحدثت طائرة إيرانية تابعة لشركة "كاسبين"، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022، حالة من الفزع والهلع وسط محافظة أصفهان، بعد أن اضطر الطيارون إلى الهبوط اضطرارياً في أحد الشوارع بعد أن تعرضت الطائرة لعطب تقني مفاجئ.



حسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه كان على متن الطائرة 117 راكباً، إضافة إلى 9 أفراد من الطاقم، وقد نزلوا منها عبر سلالم الطوارئ المطاطية.



وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلت عن مسؤول في هيئة الطيران المدني، قوله إن الطائرة أقلعت من مدينة مشهد (شمال إيران) باتجاه مدينة أصفهان.



كما أضاف أن الطائرة أجبرت على الهبوط خارج مطار أصفهان، بسبب عطب تقني.





في السياق نفسه، ذكر تقرير لموقع simpleflying، أن الطائرة من طراز "بوينغ 737-400" تابعة لشركة Caspian Airlines، وقد تعرضت لانهيار معدات عند هبوطها.



حسب الموقع نفسه، فقد انهار العتاد الرئيسي الأيسر للطائرة عند الهبوط، مما تسبب في انحراف الطائرة إلى اليمين والخروج من المدرج.





كما أضاف أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة عن طريق منزلقات الطوارئ، مما أدى إلى إصابة خمسة ركاب.



يُذكر أنه لم يعد هناك عدد كبير من طائرات من طراز "بوينغ 737-400" في خدمة الركاب المدنية منذ فترة طويلة، غير أن العقوبات المفروضة على شركات الطيران في إيران حالت دون حصولها على طائرات جديدة، ما جعل أسطولها من الطائرات قديماً ومتهالكاً.



جديرٌ ذكره أنه في مطلع عام 2020 شهدت شوارع إيران حادثاً مماثلاً بعد أن اضطرت طائرة إلى الهبوط في أحد الشوارع، بسبب مشاكل مشابهة.



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