واشنطن تعين مبعوثا جديدا لها إلى القرن الإفريقي خلفا لفيلتمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 48 دقيقة

عينت واشنطن سفيرها لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى القرن الإفريقي خلفا لجيفري فيلتمان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر “تويتر” عن تقديره العميق لما وصفها بالجهود الدؤوبة التي بذلها فيلتمان “لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي”.

يذكر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ساترفيلد يعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي في الدبلوماسية، وكانت له أدوار في قضايا متعلقة بمنطقة الخليج، والعراق ولبنان، كان بينها التوسط بشأن ملف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويعمل ساترفيلد منذ 2017 في منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير واشنطن لدى لبنان، وعمل مديرا لشؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، كما عمل في سفارات بلاده لدى سوريا وتونس والسعودية.