واشنطن: القبض على “وكيل” للحكومة المصرية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، اعتقال مصري مقيم في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك بتهمة العمالة لصالح الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة أن “العميل المصري كانت مهمته جمع المعلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وأوضحت أن “السلطات ألقت القبض على بيير جرجس (39 سنة) بتهمة العمل كعميل سري وغير مسجل للحكومة المصرية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأميركيين حول معارضين سياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وجرجس مزدوج الجنسية، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه أم لا.

وتم نشر لائحة اتهام من 6 تهم علنية يوم الخميس تقول إن جرجس تصرف وفقا لـ”توجيهات وسيطرة” مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل.