آبي أحمد يلهي الإثيوبيين ويلوح بغزو أرض الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف باحث أمريكي عن مخطط جديد لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يتمثل في انتزاع ميناء «زيلع» التابع لجمهورية صوماليالاند (أرض الصومال) ليكون منفذا بحريا له ومتنفسا لدولته على العالم.

وقال الخبير الاستراتيجي مايكل روبين، الباحث المقيم بمعهد «أمريكا إنتربرايز»، والمتخصص في شؤون إيران وتركيا وما يعرف باسم الشرق الأوسط الكبير، «أن انتصار آبي أحمد في معركة تيجراي بعد تلقيه مساعدات خارجية، سيكون باهظ التكلفة بالنسبة لآبي أحمد، صاحب نوبل للسلام «الذي يتعرض للانتقادات»، حيث إن الأعمال الانتقامية، وعمليات العقاب الجماعي التي انتشرت على نطاق واسع، أصابت النسيج العرقي في إثيوبيا بضرر واسع يصعب علاجه.

ويوضح في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأمريكية «ببساطة نادرا ما يكون أي ديكتاتور ينشئ معسكرات اعتقال لأجل الانتقام العرقي، موضع ثناء، وإذا أراد آبي أحمد الاحتفاظ بالسلطة، عليه أن يبقي على إثيوبيا في وضع أزمة لا ينتهي.

ولكن حرب تيجراي أبرزت موطن ضعف آخر ألا وهو أن إثيوبيا بحاجة إلى ميناء، فقد حرم استقلال إريترياـ، وانتصارها في الحرب ضد إثيوبيا- أديس أبابا من منفذ على البحر الأحمر، ولهذا لجأت إثيوبيا إلى جيبوتي. وقد دعمت الاستثمارات الصينية مشروع إقامة خط حديدي وطريق سريع، وتستقبل جيبوتي حاليا 95 % من واردات إثيوبيا. ورغم ذلك، عندما اتسع القتال إلى خارج حدود تيجراي، قطعت القوات الخط الحديدي والطريق».

ويضيف «ومن أجل إصلاح الموقف، وإلهاء الشعب بأزمة جديدة، يعد آبي أحمد الساحة لانتزاع ميناء «زيلع»، وهو ميناء خامل، شمالي جمهورية صوماليالاند (أرض الصومال)، على بعد حوالي 17 كيلومترا من حدود جيبوتي».

ووفقا للمحلل، بدأ مؤيدو رئيس الوزراء الترويج لسابقة تعود لقرون مضت، عندما كان الميناء يخدم مدينة هرار الإثيوبية.

كما يشكل «زيلع» نقطة رئيسة في النقاش الذي يثار بين الحين والآخر بشأن إنشاء أسطول إثيوبي جديد، وهو أمر ليس له معنى لدولة حبيسة.

وإثيوبيا عملاق أفريقي، بعد نيجيريا، وهي أيضا أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، ولكن صوماليلاند أصغر بكثير من حيث الحجم أو السكان. كما أن ميناء زيلع معزول نسبيا، حيث تقع أقرب مدينتين فيه، بروما وبربرة، على بعد حوالي 150 ميلا و170 ميلا على التوالي، وقد يستغرق الأمر ساعات، وربما أيام، من صوماليلاند لحشد قواتها وصد غزو إثيوبي للميناء. ورغم أن القوات الإثيوبية، ستواجه أيضا أراض وعرة وقاحلة فإنها ستقطع 160 ميلا فقط بالمركبات للوصول إلى زيلع.

ويرى الباحث روبين أن ما يزيد من تعقيد عزلة ميناء زيلع أمر يعود للجغرافيا السياسية، ففي حين أن صوماليلاند من أكثر الدول ديمقراطية في أفريقيا، ما زال انفصالها عن الصومال في عام 1991 لا يحظى باعتراف دولي. وهي تشكل اليوم، مثل تايوان، أكثر دولة فعالة غير معترف بها في العالم، تتمتع بقدرات أكبر ومعدل فساد أقل.

وقد دفع غضب آبي أحمد من الانتقادات المتواصلة لملف بلاده الحقوقي، رئيس الوزراء إلى أن يعطي ظهره لأمريكا والاتحاد الأوروبي، لصالح الصين وتركيا وإيران وإريتريا. ولكن صوماليلاند ذهبت في الاتجاه العكسي.

ويقول الباحث الأمريكي، «إن آبي أحمد، كما هو دأبه، يخلط الواقع بالأمنيات، فالتوترات العرقية بين الصوماليين الذين يحكمون البلاد، وأبناء عرقية العفر المسيحية، ليست بالأمر الغريب على جيبوتي. وأي تحرك في صوماليلاند من شأنه أن يفاقم هذه التوترات، حيث إن صوماليي جيبوتي لهم أقارب هناك، كما أن العفر لهم أهل في إثيوبيا. وبذلك، من شأن أن هجوم إثيوبي على زيلع أن يشعل فتيل التمرد وأن يزعزع استقرار جيبوتي.

وبحسب روبين، يرى كثيرون في أمريكا أنه لا يجب أن يكون لواشنطن مصلحة في القرن الأفريقي، ولكنهم على خطأ، حيث إن مينائي زيلع وجيبوتي يشرفان على مضيق باب المندب، حيث يتدفق جزء كبير من التجارة البحرية العالمية، والأمريكية.

وفي الختام، يقترح روبين أن يقوم فيلتمان بزيارة زيلع عبر هرجيسا، فذلك من شأنه أن يحول الضوء الأخضر إلى أحمر، وأن يؤكد أن أمريكا تقر بثبات حدود صوماليلاند: فلقد آن الأوان لأن تكون «الدبلوماسية أولا».