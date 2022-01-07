شكرا لقرائتكم خبر الرئاسة الفلسطينية لأمريكا: أوقفوا جرائم إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت الرئاسة الفلسطينية أمس إسرائيل مسؤولية التصعيد «الخطير» في الأراضي الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل.

وحذرت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، من استمرار عمليات القتل والاعتقالات اليومية وجرائم المستوطنين ومشاريع الاستيطان المدانة والمخالفة للشرعية الدولية، وطالبت الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وكان شاب فلسطيني (21 عاما) قتل أمس، بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين في نابلس.