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قطر تمنع غير المطعمين من دخول المساجد

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- بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أمس عدم السماح بدخول غير المطعمين بمن فيهم الأطفال دون 12 عاما إلى المساجد بداية من غد السبت.

وحددت وزارة الأوقاف، ضوابط جديدة لارتياد المساجد شملت التباعد في صلوات الفروض والجمعة لمقدار السجادة (تباعد جسدي نصف متر)، وإبقاء مسافة تباعد متر لكل مصل أثناء صلاة الجمعة، وفتح دورات المياه في المساجد المحددة مسبقا، وإبراز تطبيق (احتراز)، وإحضار كل مصل سجادة صلاة خاصة به، مع مراعاة ارتداء الكمامة.

كما دعت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من نزلات برد التزام بيوتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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