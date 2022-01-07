شكرا لقرائتكم خبر قطر تمنع غير المطعمين من دخول المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت وزارة الأوقاف، ضوابط جديدة لارتياد المساجد شملت التباعد في صلوات الفروض والجمعة لمقدار السجادة (تباعد جسدي نصف متر)، وإبقاء مسافة تباعد متر لكل مصل أثناء صلاة الجمعة، وفتح دورات المياه في المساجد المحددة مسبقا، وإبراز تطبيق (احتراز)، وإحضار كل مصل سجادة صلاة خاصة به، مع مراعاة ارتداء الكمامة.
كما دعت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من نزلات برد التزام بيوتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تمنع غير المطعمين من دخول المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.