شكرا لقرائتكم خبر 19 شاحنة في ثانية دفعات الجسر البري السعودي لأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت 19 شاحنة تحمل 483 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية أمس الأول إلى أفغانستان، تمثل الدفعة الثانية من الجسر السعودي البري الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الأراضي الباكستانية؛ لإغاثة الشعب الأفغاني.

وجرى تسليم 10 شاحنات إلى الهلال الأحمر الأفغاني في مدينة كابول، تحتوي على 7.000 كيس دقيق، و3.500 سلة غذائية، و1.755 حقيبة شتوية، و2.379 بطانية، فيما سلمت الشاحنات الـ 9 الأخرى إلى الهلال الأحمر في مدينة جلال آباد، وتحمل 8.000 كيس دقيق، و4.000 سلة غذائية، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية؛ وذلك ليتم توزيعها على الأسر المتضررة والأكثر احتياجا في مختلف المناطق.

يذكر أن الجسر السعودي البري الإغاثي يتكون من 200 شاحنة على متنها ثلاثين ألف سلة غذائية، وعشرة آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طنا، ويأتي متزامنا مع الجسر الجوي الذي سيره المركز المتضمن 6 طائرات تحمل أكثر من 197 طنا من المساعدات؛ للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني.