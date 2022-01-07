شكرا لقرائتكم خبر كيم يثير قلق العالم بصاروخ يتجاوز الصوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت تم تطويره حديثا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية أمس، مما أثار القلق بشأن التقدم التكنولوجي الذي أحرزه هذا البلد المسلح نوويا في مجال الأسلحة التي يصعب اعتراضها. وجاء الإطلاق بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وأكد بعض خبراء الشؤون الخارجية أن تجربة إطلاق الصاروخ تهدف إلى زيادة نفوذ كيم في بلاده في وقت أصبح اقتصاد كوريا الشمالية يعاني ركودا.



كانت هذه تفاصيل خبر كيم يثير قلق العالم بصاروخ يتجاوز الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.