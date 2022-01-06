الحوثيون يردون على تساقط قياداتهم بضرب المدنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد الحوثيون على تساقط قياداتهم العسكرية بعمليات انتقامية ضد المدنيين العزل، حيث ارتفعت حصيلة القتلى في قصف صاروخي بمديرية عسيلان في محافظة شبوة إلى 9 مدنيين، إضافة إلى عدد من الجرحى، جراء صاروخ باليستي حوثي استهدف منزل مسؤول محلي.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استهدفت منزل مدير عام مديرية عسيلان ناصر القحيح

الحارثي بمنطقة وادي بالحارث، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأشار المصدر إلى أن القصف الحوثي جاء انتقاما لمقتل عدد من قيادات الميليشيات بغارة جوية استهدفت تجمعا لهم مساء الثلاثاء الماضي، بالإضافة لتلقيها هزائم وخسائر منيت بها في عسيلان وبيحان.

وكانت مصادر محلية وإعلامية كشفت عن مصرع وإصابة قيادات عليا في صفوف ميليشيات الحوثي بغارة جوية في محافظة شبوة. وقالت «إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مساء الثلاثاء اجتماعا رفيعا ضم قيادات كبيرة في ميليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية».

وضم الاجتماع، بحسب المصادر، محافظ المهرة المعُيّن من قبل الحوثيين القعطبي علي الفرجي، ومحافظ لحج أحمد جريب، ووكيل محافظة شبوة القيادي الحوثي أحمد محمد الحمزة، وحسب المصادر، فإن الهجوم أسفر عن مقتل الحمزة وإصابة الآخرين.

واعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع وكيل محافظة شبوة المعين منها أحمد محمد الحمزة، ولكنها لم توضح كالعادة ظروف ومكان وفاته، واكتفت بالقول «إنه قضى في جبهات الدفاع عن الوطن»، في إشارة إلى الأعمال القتالية والغارات الجوية للتحالف التي قتلت وأصابت عددا أكبر من القادة الميدانيين على جبهتي شبوة ومأرب.

وتشهد جبهات شمال غرب محافظة شبوة (مديريات بيحان) مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية بمساندة ألوية العمالقة، وسط تقدم للقوات الموالية للحكومة.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة، «إن الظروف المحيطة باحتجاز السفينة الإماراتية روابي من قبل الحوثيين باليمن غير واضحة»، محذرة الميليشيات الإرهابية من عدم احترام الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك

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