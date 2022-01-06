وزيرا دفاع أميركا وروسيا يبحثان تخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، مساء الخميس، سبل تخفيف حدة التوتر على الحدود الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وناقش معه القضايا الأمنية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “أجريت اليوم الخميس محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرجي شويغو، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد جيمس أوستن، ونوقشت المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد أمس الأربعاء، أنّ على موسكو تخفيف الضغط على كييف إن أرادت إحراز تقدّم، مجدّدًا التحذير من “تداعيات كبيرة” في حال غزت روسيا جارتها الغربية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في واشنطن، إنّ “السؤال الفعلي هو معرفة إنّ كانت روسيا جدية بشأن الحلّ الدبلوماسي”.

وأضاف: “سيكون من الصعب إحراز تقدّم فعلي… في جو من التصعيد والتهديد مع مسدس موجّه إلى رأس أوكرانيا”.