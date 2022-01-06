استهداف رتل لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعتين

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لوجستيا للتحالف الدولي في محافظة بابل، جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي لمكافحة داعش أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل”.

وأضاف المصدر أن “الانفجار لم يخلف إصابات أو أضرارا تذكر”.

ويأتي ذلك الاستهداف الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، بعد هجومين مماثلين مساء الأربعاء، استهدفا رتلين في محافظتي بابل والمثنى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مستشاري التحالف الدولي في القواعد العسكرية العراقية، إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع تهديد فصائل مقربة من إيران بشن هجمات على قوات التحالف الدولي خاصة الأمريكية، أطلقته في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني التي صادفت الإثنين الماضي.