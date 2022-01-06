شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": مصر تقدم نموذجا فريدا للعالم فى الاهتمام بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدي شباب العالم تمثل سابقه تاريخية، تضاف الي تاريخ مصر وتقدم نموذج فريد علي مستوي العالم في الاهتمام بالشباب.

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات له، أن عودة انعقاد منتدي شباب العالم بعد غياب بسبب جائحه كورونا، يمثل استمرار المشروع المصري والدولي للرئيس ذات السبع فوائد والتي يأتي في صدارتها الاستثمار في المستقبل برعاية الشباب يليها إعلاء دور مصر في ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح والسلام والسلم الدولي من اجل الانسانيه، مشيرا الي أن المنتدى أتاح فرصة للشباب لتبادل وجهات النظر والتعبير.

وتابع عبد الجواد أحمد: "بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا، يعود منتدى شباب العالم في نسخته الأربعة في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة دعم الشباب من خلال منصة حوار فعالة، وسيشمل المنتدى جلسات عامة وورش عمل وموائد مستديرة تناقش مجموعة متنوعة من الموضوعات الدولية والإقليمية الهامة، هذا وبالإضافة إلى الأنشطة الجانبية الأخرى، ويأتي ذلك في إطار رحلة طويلة الأمد تقوم بها جمهورية مصر العربية من المشاركة معنى، ومساعدة العالم على فهم مخاوفهم وتوقعاتهم بشكل أفضل، وصياغة سياسة عالمية للاستجابة لهذه الاحتياجات، تؤمن مصر إيمانا ارسخا بأن شباب العالم هم أمل المستقبل، وسيساعد حماسهم وتفانيهم في التغلب على تحديات اليوم والمستقبل التي يواجهها العالم".