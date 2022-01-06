بايدن مهاجماً ترامب: فضّل السلطة على المبادئ

06 يناير , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب) اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب الخميس لمناسبة مرور عام على هجوم الكابيتول سلفه دونالد ترامب باختلاق «شبكة من الأكاذيب» وتفضيل «السلطة على المبادئ». وقال بايدن إن «رئيس الولايات المتحدة السابق اختلق ونشر شبكة من الأكاذيب عن انتخابات 2020»، مضيفاً «قام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ، لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أهم من مصلحة بلده».

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