انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تعلن اصابة وزير صحتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".

هذا وأعلنت الكويت، يوم أمس ، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، بلغ 2246 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 423042 حالة.

