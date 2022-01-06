شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: الرئيس السيسى راعى الشباب.. ومصر تفتح ذراعيها لشباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، أنه وسط التحديات التى يمر بها العالم تنجح مصر للمرة الرابعة فى تنظيم أهم منصة حوارية حول العالم وأكبر ملتقى شبابى يضم وفود 196 دولة حول العالم ليتبادلوا الأفكار على أرض السلام مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه اصبح الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايته لفعاليات منتدى شباب العالم هو الراعى لشباب العالم ويؤكد اهتمامه الخاص بالشباب وقضاياهم وطموحاتهم.

وأضاف النائب تيسير مطر، أن إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لمناقشة قضايا تهم العالم منها حقوق الانسان والاخص فيها حقوق الشباب وتغير المناخ والطاقة وتحديات كورونا بمشاركة وزراء وخبراء ورواد أعمال فى مختلف المجالات، مؤكدا أن المنتدى أصبح منصة دولية يتسابق شباب العالم لحضوره وإشادة الأمم المتحدة به شهادة نجاح لمصر وقيادتها وشبابها, مختتما حديثه بقول: "أهلا بكم فى أرض السلام، أرض الكنانة".