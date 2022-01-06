مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخـرطوم- (د ب أ):

وصل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك على رأس وفد من حكومة الجنوب صباح الخميس إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة أيام.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن قلواك قوله، إن الزيارة للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل الوصول لاتفاق إطاري مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عقب استقالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك المفاجئة.

وأكد أهمية استقرار وأمن السودان، مضيفا أنه سيقف خلال الزيارة على مسار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وطالب قلواك شباب السودان بمراعاة الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن رسالتهم وصلت لكل العالم.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في 25 أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.