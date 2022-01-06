المرور: تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4829 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و123 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة عن الدراجات النارية، و25 مخالفة موقف عشوائي، و32 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.