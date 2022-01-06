بسبب البرسيم.. شاب يقتل والده ويصيب شقيقه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أنهى شاب بقرية الحواتكة في منفلوط، بأسيوط، حياة والده وأصاب شقيقه، اليوم الخميس، وذلك بعدما أطلق النيران عليهما بسبب خلاف على البرسيم.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالواقعة.

انتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين شاب يدعى "عبدالنبي" وأسرته "والده وشقيقه" بسبب خلاف على البرسيم، أحضر على إثره المتهم سلاح ناري "بندقية آلية" وأطلق وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم، ما أسفر عن مقتل الأب "رزق.م.س"، وإصابة شقيقيه "حمادة" 18 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى منفلوط، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.