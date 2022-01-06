انت الان تتابع خبر مانشستر ستي يعلن اصابة غوارديولا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيتي في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي، أن "بيب غوارديولا ومساعده خوان مانويل ليلو سيغيبان عن مباراة مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه سويندون تاون غدا الجمعة، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.واضاف النادي أن "الثنائي يخضع الآن للعزل الصحي، بعد ثبوت إصابتهما، إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل فريق السيتي الأول".

وكشف البيان عن "ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم عزلهم لأسباب تتعلق بالفيروس بين المجموعة إلى 21، بينهم 14 موظفا، وسبعة من لاعبي الفريق الأول".

واوضح النادي انه "سيتولى مساعد المدرب رودولفو بوريل مسؤولية قيادة الفريق في مباراته أمام سويندون تاون غدا الجمعة، في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

