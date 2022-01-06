على خلفية القتال في إثيوبيا.. الصين تعين مبعوثا إلى منطقة القرن الإفريقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين أنها بصدد تعيين مبعوث خاص إلى منطقة القرن الإفريقي، حيث تقاتل إثيوبيا وإريتريا قوات من إقليم تيغراي الإثيوبي، كما تعاني الصومال أزمة سياسية ناجمة عن الانتخابات.



لم يذكر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الذي يجري جولة إفريقية تشمل ثلاث دول، في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين خلال زيارته لكينيا، موعد تعيين المبعوث.

وحث وانغ دول القرن الإفريقي، على عقد مؤتمر للسلام، وقال إن المبعوث الصيني قد يوفر ”الدعم الضروري لهذه العملية”.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إثيوبيا مرة أخرى على أمل الاستفادة من الهدوء النسبي في الصراع المسلح هناك للضغط على أديس أبابا من أجل وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

جاء الإعلان الصيني بعد أن زار وانغ إريتريا، الدولة المجاورة لإثيوبيا، والتي تواجه اتهامات بارتكاب أسوأ الفظائع في الصراع بتيغراي.

وانتقد وانغ العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخرا على الجيش الإريتري، والحزب الحاكم هناك بسبب دورهما في الحرب بإقليم تيغراي.