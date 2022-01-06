نادي القضاة الجنوبي باليمن ينعي وفاة القاضي "علي سالم بامقدم"

محمد الفلاح - الخميس 6 يناير 2022

أصدر نادي القضاة الجنوبي باليمن بيان ينعي فيه وفاة القاضي "علي سالم بامقدم" كما بعث تعازي منتسبيه إلى أسرة الفقيد الراحل.



وإليكم نص البيان..

قال تعالى: (وبشّر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) صدق الله العظيم.

ببالغ الأسى والحزن تلقى نادي القضاة الجنوبي نبأ وفاة القاضي (على سالم بامقدم) الذي وافته المنية فجر هذا اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022م.

وبهذه الفاجعة الأليمة خسر نادي القضاة الجنوبي والسلطة القضائية أحد منتسبيها، إذ كان قاضياً دمث الأخلاق، نقي السريرة، مشهود له بالنزاهة والعطاء والإنجاز، وقد تدرج قاضياً في السلطة القضائية بهيئة النيابة العامة وكان آخرها عضواً بنيابة استئناف الأموال العامة محافظة حضرموت.

وعلى أثر هذا المصاب يتقدم نادي القضاة الجنوبي بكافة منتسبيه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين الله جلّت قدرته أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويعفو عنه، وأن يكرم منزله ويوسع مدخله، وأن يغسله بالماء والثلج البرد، وأن ينقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدله بداره داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وأن يدخله الجنّة، وأن يصلح ذريته جميعاً وأن يخلف لأهله الأفضل ويعوّضهم الصلاح والعافية والعاقبة الحميدة بإذن الله تعالى.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.