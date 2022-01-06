سامسونغ تكشف عن شاشة ذكية.. إليكم التفاصيل

سيول: أعلنت شركة سامسونغ، عن طرح شاشتها الذكية M8 الجديدة، التي تشتمل على لوحة UHD قياس 32 بوصة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الذكية M8 الجديدة تغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% مع 1.07 مليار لون، في حين تبلغ درجة السطوع 400 نيت.

مزودة بكاميرا

كما تشتمل الشاشة على كاميرا SlimFit، التي تتيح إجراء مكالمات فيديو فائقة الوضوح، وكذلك إجراء مكالمات الفيديو عبر Google Duo.

وتشتمل الشاشة على منفذ USB من النوع Type-C بقدرة شحن 65 وات.

إيكو ريموت

خلال معرض CES 2022 في لاس فيغاس، كشفت عملاقة التكنولوجيا سامسونغ عن جهاز تحكم عن بعد تلفزيوني جديد، يسمى إيكو ريموت، الذي يحصد موجات الراديو من أجهزة التوجيه المنزلية القريبة كمصدر للطاقة.

كما أنه مجهز بألواح شمسية على الظهر يمكن شحنها بواسطة الإضاءة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى USB-C كخيار شحن إضافي.

وقالت سامسونغ أنّ جهاز التحكم عن بعد الجديد الخاص بها سيتم تضمينه مع جميع أجهزة تلفزيون 2022، المتوفرة إما باللون الأسود أو الأبيض.

تسعى الشركة الكورية إلى أن تصبح أكثر صديقة للبيئة، بدءاً من التخلص من البطاريات بالكامل من أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة التلفزيون الذكية.