الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، التزامها الاستراتيجي بدعم العراق، وتحقيق مناخ ديمقراطي مستقر.



جاء ذلك في بيان أصدرته سفارة الولايات المتحدة في بغداد بمناسبة الذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي التي تصادف اليوم الخميس.

وقالت السفارة في البيان "ننضم إلى أصدقائنا وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، ونُشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته في القتال ضد فلول داعش".

وأضافت "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشدة بشراكتها الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطيٍ وموحد".

وتصادف في الـ6 من يناير/كانون الثاني، ذكرى تأسيس الجيش العراقي الذي تشكلت أولى فرقه العسكرية عام 1921.

وترتبط الولايات المتحدة والعراق بشراكة استراتيجية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2008.

وتلزم الاتفاقية واشنطن بتقديم الدعم والمساندة لتعزيز الاستقرار بكافة مجالاته الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية مهام قواتها القتالية في العراق بنهاية العام الماضي، وتحولت أدوار قواتها المتبقية إلى دور استشاري تدريبي لقوات الأمن العراقية.