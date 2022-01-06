شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لابيد يبحثت مع وزير الخارجية الامريكي أهمية الضغط على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس بأنه بحث الليلة الماضية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية الضغط على إيران للتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي.



وكتب لابيد على تويتر: "تحدثت الليلة الماضية مع الوزير بلينكن بشأن التحديات الإقليمية والعالمية، وأهمية الضغط على إيران لوقف سباقها لامتلاك سلاح نووي".

وأضاف أن "بلينكن جدد التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في بيان إن الوزيرين بحثا مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية، من بينها مخاطر تواصل "العدوان" الروسي على أوكرانيا و"التحديات" التي تشكلها إيران.